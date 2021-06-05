Культовый американский боксер Флойд Мейвезер-младший 6 июня вернется на ринг. Непобедимый Флойд встретится с известным блогером Логаном Полом.

Флойд Мейвезер – Логан Пол: где смотреть онлайн бой

В Украине бой Мейвезер – Пол состоится в ночь с 5 на 6 июня. Приблизительное начало поединка – 05: 00 по киевскому времени.

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Посмотреть поединок Мейвезера с Полом можно в прямом эфире на платформе Megogo. Начало трансляции в 03: 30 по киевскому времени.

Чтобы просмотреть бой, нужно иметь подписку. Стоимость подписки на один месяц составляет 197 гривен. Впрочем, Megogo дает возможность новым пользователям всего за одну гривну 14 дней пользоваться платформой.

Флойд Мейвезер, выигравший все 50 поединков на профессиональном ринге, в очередной раз решил вернуться в бокс.

Предыдущий профессиональный бой Pretty Boy провел 26 августа 2017 года, когда уничтожил Конора МакГрегора.

Что касается Логана Пола, то он занимался боксом на любительском уровне. В 2018 году он провел профессиональный бой против ютубера KSI и потерпел поражение.

Отметим, что в бою Мейвезер – Пол регламентированы 8 раундов и разрешены нокауты. Однако на поединке не будет судей.