Флойд Мейвезер – Логан Пол: де дивитися онлайн бій

В Україні бій Мейвезер – Пол відбудеться у ніч з 5 на 6 червня. Приблизний початок поєдинку – 05:00 за київським часом.

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Переглянути поєдинок Мейвезера з Полом можна у прямому ефірі на платформі Megogo. Початок трансляції о 03:30 за київським часом.

Щоб переглянути бій потрібно мати підписку. Вартість підписки на один місяць складає 197 гривень. Втім, Megogo дає можливість новим користувачам всього за одну гривню 14 днів користуватися платформою.

Флойде Мейвезер, який виграв усі 50 поєдинків на професійному ринзі, в чергове вирішив повернутися у бокс.

Попередній професійний бій Pretty Boy провів 26 серпня 2017 року, коли знищив Конора МакГрегора.

Щодо Логана Пола, то він займався боксом на аматорському рівні. У 2018 році він провів професійний бій проти ютубера KSI й зазнав поразки.

Зауважимо, що в бою Мейвезер – Пол регламентовані 8 раундів та дозволені нокаути. Натомість на поєдинку не буде суддів.