Мейвейзер снова в ринге: непобедимый американец провел бой с внуком главы мафиози

Легендарный и непобедимый Флойд Мейвезер вернулся на ринг. Американский боксер провел показательный бой в Мексике.

Ночью, с 24 на 25 августа, в Мехико, столица Мексики, состоялся выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и Джоном Готи III. Этот бой был вторым для обоих боксеров.

Читайте также Бывший соперник Усика назвал единственного боксера, кто может победить украинца

Мейвезер вернулся в ринг

В боксерском поединке между непобедимым американцем и Готти было запланировано восемь раундов. Из-за того, что бой был выставочным победитель не был объявлен, также не было судей, которые оценивали бой.

К слову. Джон Готти III – внук главы мафии клана Гамбино – Джона Готти. В 2022 году дебютировал в профессиональном боксе.

Видеообзор боя Мейвезер – Готти:

Напомним, что первый показательный бой между боксерами состоялся летом прошлого года, но завершился досрочно из-за многократного нарушения правил Джоном Готти.