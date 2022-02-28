MEGOGO сделал бесплатным весь футбольный контент

Известный украинский онлайн-сервис MEGOGO заявил, что весь футбольный контент на сервисе доступен бесплатно.

Медиасервис MEGOGO поддерживает, как может, Украину и нашу армию.

К слову "Русские фильмы, идите нах*й!", – медиасервис Megogo удалил с базы весь российский контент

"Болеем за ВСУ. Открыли весь контент на каналах MEGOGO Футбол для поддержки боевого духа. Победим вместе!", - говорится в сообщении.

Также медиасервис призвал поддержать украинскую армию, перечислив деньги. Смотреть здесь.

Напомним, что в первый день войны России против Украины, 24 февраля, медиасервис Megogo открыл свободный доступ к ряду новостно-информационных каналов: UA:Первый, 1+1, ICTV, УНИАН ТВ, Украина 24, 5 канал, 24 канал, Рада, Интер, BBC World News.

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