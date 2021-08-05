Меган Рапино забила прямым ударом с углового в матче за третье место на Олимпиаде: видео

Женская сборная США по футболу завоевала бронзовые медали на Олимпиаде-2020. В матче за третье место американки победили австралиек.

В матче между США и Австралией было забито сразу семь голов. А открыть счет удалось уже на 8-й минуте встречи. Отметилась Меган Рапино. При этом сделала она это прямым ударом с углового.

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Американка решила не просто навесить в штрафную, а закрутить мяч в ворота. Тиган Мика не ожидала на такого удара. Кроме того, Карли Ллойд выпрыгнула перед ней, пытаясь отправить мяч в ворота, но не дотянулась.

Поэтому мяч после навеса от Рапино пролетел над привратницей и влетел в ворота.

Вскоре австралийки сравняли счет, но Рапино через несколько минут снова вывела сборную США вперед. После этого дублем отметилась и Ллойд.

Австралийки в конце матча сократили отставание в счете до минимума, но сравнять его не удалось. Сборная США побеждает и получает бронзовые медали Олимпиады-2020.