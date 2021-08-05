У матчі між США та Австралією було забито одразу сім голів. А відкрити рахунок вдалося вже на 8-й хвилині зустрічі. Відзначилася Меган Рапіно. При цьому зробила вона це прямим ударом з кутового.

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Американка вирішила не просто навісити у штрафний майданчик, а закрутити м'яч у ворота. Тіган Міка не очікувала на такий удар. Окрім того, Карлі Ллойд вистрибнула перед нею, намагаючись відправити м'яч у ворота, але не дотягнулася.

Тож м'яч після навісу від Рапіно пролетів над воротаркою та влетів у ворота.

Невдовзі австралійки зрівняли рахунок, але Рапіно за декілька хвилин знову вивела збірну США вперед. Після цього дублем відзначилася і Ллойд.

Австралійки в кінці матчу скоротили відставання в рахунку до мінімуму, але зрівняти його не вдалося. Збірна США перемагає та здобуває бронзові медалі Олімпіади-2020.