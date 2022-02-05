Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

XXIV зимние Олимпийские игры продлятся с 4 по 20 февраля. В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.

5 февраля на Олимпийских играх в Токио разыграли 6 комплектов наград, сообщает 24 канал.

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В медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Норвегии. По количеству медалей пока относительное равновесие: по две награды в активе Норвегии, Словении, Италии, Канады и ОКР. Сборная Украины пока не завоевала ни одной медали.

Медальный зачет Олимпиады-2022

Розыгрыш медалей на Олимпийских играх продолжится в воскресенье, 6 февраля. В этот день на Играх в Пекине разыграют 7 комплектов наград.