Медали для Олимпиады в Токио изготовили из переработанной техники, подиум – из пластика

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Для призеров Олимпиады и Паралимпиады было изготовлено около 5 тысяч медалей – золотых, серебряных и бронзовых. Для их изготовления использовали бывшую бытовую технику и смартфоны.

Для того чтобы изготовить медали для Олимпиады и Паралимпиады, в Японии объявили проект по сбору небольших электронных устройств (бытовая техника, смартфоны). Из элементов электронных устройств, которые жители Японии сдавали на переработку в течение двух лет, доставали золото, серебро и бронзу.

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В целом к нему присоединились жители почти со всей страны. Больше всего – из Токио.

"Этот проект делает Токио-2020 первым в истории Олимпийских и Паралимпийских игр, который привлекает граждан к изготовлению медалей с использованием переработанных металлов", – говорится на сайте Олимпиады.

Что касается подиума, на котором будет происходить награждение, то его изготовили из переработанного пластика.

Также внутри Олимпийской деревни и между спортивными объектами будут курсировать машины с низким уровнем загрязнения окружающей среды и электромобили. Как отмечают организаторы, таким образом они привлекают внимание к проблемам экологии.