Медаль Белодед на Олимпийских играх: как украинские политики и звезды поздравляют спортсменку

Дария Белодед 24 июля завоевала первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. С исторической "бронзой" спортсменку уже поздравил президент Владимир Зеленский. Кроме того, теплые слова поздравления Белодед присылают политики и украинские звезды.

Как известные украинцы поздравляют Белодед

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что "это "бронза" стала первой в истории Украины для женского дзюдо".

Есть первая медаль Украины на Олимпийских играх. Поздравляю Дарию Белодед, которая завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов,

– заявил Ермак.

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева заявила, что Белодед – украинская гордость и героиня.



Подкопаева поздравила Белодед / Скриншот 24 канала

Спортсмен и политик Жан Беленюк назвал Белодед "Умничка". Он отметил, что спортсменка - только в начале своего пути.



Беленюк обратился к Белодед / Скриншот 24 канала

Телеведущий Анатолий Анатолич также поздравил спортсменку с "бронзой".



Анатолич поздравил Белодед / Скриншот 24 канала Анатолич поздравил Белодед / Скриншот 24 канала

Ведущий Андрей Бедняков поблагодарил Белодед за медаль и заверил, что "золото будет на следующей олимпиаде".



Поздравление Белодед от Беднякова / Скриншот 24 канала

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина описала победу Белодед словом "гордость".



Санина поздравляет Белодед / Скриншот 24 канала Санина поздравляет Белодед / Скриншот 24 канала Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко бурно отреагировал на "бронзу" Белодед. ЕЕЕЕЕЕЕЕ, в Украине есть первая медаль,

– написал Клопотенко.



Поздравление от Клопотенка / Скриншот 24 канала Поздравление от Клопотенка / Скриншот 24 канала Телеведущая Катя Осадчая также не сдержала положительных эмоций.

"Даша, гордимся", – написала она.





Осадчая присоединилась к поздравлениям Белодед / Скриншот 24 канала

Теннисистка Элина Свитолина также присоединилась к поздравлениям.



Реакция Свитолиной на победу Белодед / Скриншот 24 канала

"Бронза" Белодед: главное