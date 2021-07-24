Медаль Белодед на Олимпийских играх: как украинские политики и звезды поздравляют спортсменку

24 июля 2021 , 19:31
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Источник:

24 канал

Дария Белодед 24 июля завоевала первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. С исторической "бронзой" спортсменку уже поздравил президент Владимир Зеленский. Кроме того, теплые слова поздравления Белодед присылают политики и украинские звезды.

Как известные украинцы поздравляют Белодед

Заметьте Самая молодая чемпионка мира: что известно о Дарии Белодед, которая выиграла медаль на Олимпиаде

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что "это "бронза" стала первой в истории Украины для женского дзюдо".

Есть первая медаль Украины на Олимпийских играх. Поздравляю Дарию Белодед, которая завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов,
– заявил Ермак.

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева заявила, что Белодед – украинская гордость и героиня.


Подкопаева поздравила Белодед / Скриншот 24 канала

Спортсмен и политик Жан Беленюк назвал Белодед "Умничка". Он отметил, что спортсменка - только в начале своего пути.


Беленюк обратился к Белодед / Скриншот 24 канала

Телеведущий Анатолий Анатолич также поздравил спортсменку с "бронзой".


Анатолич поздравил Белодед / Скриншот 24 канала
 
Ведущий Андрей Бедняков поблагодарил Белодед за медаль и заверил, что "золото будет на следующей олимпиаде".


Поздравление Белодед от Беднякова / Скриншот 24 канала

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина описала победу Белодед словом "гордость".

 

Санина поздравляет Белодед / Скриншот 24 канала

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко бурно отреагировал на "бронзу" Белодед.

ЕЕЕЕЕЕЕЕ, в Украине есть первая медаль,
– написал Клопотенко.


Поздравление от Клопотенка / Скриншот 24 канала

Телеведущая Катя Осадчая также не сдержала положительных эмоций.
"Даша, гордимся", – написала она.



Осадчая присоединилась к поздравлениям Белодед / Скриншот 24 канала

Теннисистка Элина Свитолина также присоединилась к поздравлениям.


Реакция Свитолиной на победу Белодед / Скриншот 24 канала

"Бронза" Белодед: главное

  • Дария Белодед 24 июля выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио. Она "одолела" израильтянку Широ Ришони.
  • Спортсменка призналась, что отдала "все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно трудно и утомительно".

 

Автор: Мар'яна Бекало