Медаль Белодед на Олимпийских играх: как украинские политики и звезды поздравляют спортсменку
Источник:24 канал
Дария Белодед 24 июля завоевала первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. С исторической "бронзой" спортсменку уже поздравил президент Владимир Зеленский. Кроме того, теплые слова поздравления Белодед присылают политики и украинские звезды.
Как известные украинцы поздравляют Белодед
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что "это "бронза" стала первой в истории Украины для женского дзюдо".
Есть первая медаль Украины на Олимпийских играх. Поздравляю Дарию Белодед, которая завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов,
– заявил Ермак.
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева заявила, что Белодед – украинская гордость и героиня.
Подкопаева поздравила Белодед / Скриншот 24 канала
Спортсмен и политик Жан Беленюк назвал Белодед "Умничка". Он отметил, что спортсменка - только в начале своего пути.
Беленюк обратился к Белодед / Скриншот 24 канала
Телеведущий Анатолий Анатолич также поздравил спортсменку с "бронзой".
Поздравление Белодед от Беднякова / Скриншот 24 канала
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина описала победу Белодед словом "гордость".
Санина поздравляет Белодед / Скриншот 24 канала
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко бурно отреагировал на "бронзу" Белодед.
ЕЕЕЕЕЕЕЕ, в Украине есть первая медаль,
– написал Клопотенко.
Поздравление от Клопотенка / Скриншот 24 канала
Телеведущая Катя Осадчая также не сдержала положительных эмоций.
"Даша, гордимся", – написала она.
Осадчая присоединилась к поздравлениям Белодед / Скриншот 24 канала
Теннисистка Элина Свитолина также присоединилась к поздравлениям.
Реакция Свитолиной на победу Белодед / Скриншот 24 канала
"Бронза" Белодед: главное
- Дария Белодед 24 июля выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио. Она "одолела" израильтянку Широ Ришони.
- Спортсменка призналась, что отдала "все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно трудно и утомительно".