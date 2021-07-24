Як відомі українці вітають Білодід

Зауважте Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що "ця бронза стала першою в історії України для жіночого дзюдо".

Є перша медаль України на Олімпійських іграх. Вітаю Дарію Білодід, яка виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кілограмів,
– заявив Єрмак.

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва заявила, що Білодід – українська гордість і героїня.

Подкопаєва вітає Білодід
Подкопаєва привітала Білодід / Скриншот 24 каналу

Спортсмен та політик Жан Беленюк назвав Білодід "розумничкою". Він зауважив, що спортсменка – лише на початку свого шляху.

Беленюк вітає Білодід
Беленюк звернувся до Білодід / Скриншот 24 каналу

Телеведучий Анатолій Анатоліч такою привітав спортсменку з бронзою.
Анатоліч привітав Білодід
Анатоліч привітав Білодід / Скриншот 24 каналу

Ведучий Андрій Бєдняков подякував Білодід за медаль і запевнив, що "золото буде на наступній олімпіаді".

Бєдняков вітає Білодід
Привітання Білодід від Бєднякова / Скриншот 24 каналу

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна описала перемогу Білодід словом "гордість".
The Hardkiss вітає Білодід
Саніна вітає Білодід / Скриншот 24 каналу
Кулінарний експерт Євген Клопотенко бурхливо відреагував на бронзу Білодід.

ЄЄЄЄЄЄЄЄ, в Україні є перша модель,
– написав Клопотенко.

Клопотенко привітав Білодід
Привітання від Клопотенка / Скриншот 24 каналу
Телеведуча Катя Осадча також не стримала позитивних емоцій.

"Дашо, пишаємося", – написала вона.

Осадча вітає Білодід
Осадча долучилася до привітань Білодід / Скриншот 24 каналу

Тенісистка Еліна Світоліна також долучилася до привітань.

Світоліна про перемогу Білодід
Реакція Світоліної на перемогу Білодід / Скриншот 24 каналу

Бронза Білодід: головне

  • Дарія Білодід 24 липня виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо. Вона "здолала" ізраїльтянку Широ Рішоні.
  • Спортсменка зізналася, що віддала "всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо".