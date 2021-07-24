Як відомі українці вітають Білодід

Зауважте Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що "ця бронза стала першою в історії України для жіночого дзюдо".

Є перша медаль України на Олімпійських іграх. Вітаю Дарію Білодід, яка виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кілограмів,

– заявив Єрмак.

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва заявила, що Білодід – українська гордість і героїня.



Подкопаєва привітала Білодід / Скриншот 24 каналу

Спортсмен та політик Жан Беленюк назвав Білодід "розумничкою". Він зауважив, що спортсменка – лише на початку свого шляху.



Беленюк звернувся до Білодід / Скриншот 24 каналу

Телеведучий Анатолій Анатоліч такою привітав спортсменку з бронзою.



Анатоліч привітав Білодід / Скриншот 24 каналу Анатоліч привітав Білодід / Скриншот 24 каналу

Ведучий Андрій Бєдняков подякував Білодід за медаль і запевнив, що "золото буде на наступній олімпіаді".



Привітання Білодід від Бєднякова / Скриншот 24 каналу

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна описала перемогу Білодід словом "гордість".

Кулінарний експерт Євген Клопотенко бурхливо відреагував на бронзу Білодід.

ЄЄЄЄЄЄЄЄ, в Україні є перша модель,

– написав Клопотенко.

Телеведуча Катя Осадча також не стримала позитивних емоцій.

"Дашо, пишаємося", – написала вона.



Осадча долучилася до привітань Білодід / Скриншот 24 каналу

Тенісистка Еліна Світоліна також долучилася до привітань.



Реакція Світоліної на перемогу Білодід / Скриншот 24 каналу

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