Мечтаю вернуться в свой любимый Киев, – Дарья Белодед

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодед скучает по своему дому. Спортсменка обратилась к Владимиру Зеленскому.

"Мы победим"

Дарья не сомневается в победе Украины. Она мечтает возвратиться в родной Киев.

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Украинцы, до конца. Мы победим. Оставайся сильной, моя Украина, наша Украина,

– написала спортсменка и отметила президента Украины.



Белодед обратилась к президенту / Фото с инстаграма спортсменки

"Мечтаю вернуться в свой любимый Киев", – подчеркнула спортсменка.



Дарья скучает по своему дому / Фото с инстаграма дзюдоистки

Спортсменка также рассказала, что чувствует к российским оккупантам.

Я ненавижу этих тварей. За боль и слезы каждого украинца, за каждого умершего героя, за лишение нас дома, за разрушение всего живого. Ненавижу,

– написала Белодид.



Дарья прокомментировала поступки оккупантов / Фото с инстаграма спортсменки

Дарья уже возобновила тренировку одному из клубов дзюдо в испанской Валенсии.