Мечтаю вернуться в свой любимый Киев, – Дарья Белодед
Источник:инстаграм Дарьи Белодед
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодед скучает по своему дому. Спортсменка обратилась к Владимиру Зеленскому.
"Мы победим"
Дарья не сомневается в победе Украины. Она мечтает возвратиться в родной Киев.
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Украинцы, до конца. Мы победим. Оставайся сильной, моя Украина, наша Украина,
– написала спортсменка и отметила президента Украины.
Белодед обратилась к президенту / Фото с инстаграма спортсменки
"Мечтаю вернуться в свой любимый Киев", – подчеркнула спортсменка.
Дарья скучает по своему дому / Фото с инстаграма дзюдоистки
Спортсменка также рассказала, что чувствует к российским оккупантам.
Я ненавижу этих тварей. За боль и слезы каждого украинца, за каждого умершего героя, за лишение нас дома, за разрушение всего живого. Ненавижу,
– написала Белодид.
Дарья прокомментировала поступки оккупантов / Фото с инстаграма спортсменки
Дарья уже возобновила тренировку одному из клубов дзюдо в испанской Валенсии.