"Ми переможемо"
Дар'я не сумнівається у перемозі України. Вона мріє повернутися до рідного Києва.
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Українці, до кінця. Ми переможемо. Залишайся сильною, моя Україна, наша Україна,
– написала спортсменка та відмітила президента України.
Білодід звернулася до президента / Фото з інстаграму спортсменки
"Мрію повернутися у свій улюблений Київ", – наголосила спортсменка.
Дар'я сумує за своєю домівкою / Фото з інстаграму дзюдоїстки
Спортсменка також розповіла, що відчуває до російських окупантів.
Я ненавиджу цих тварей. За біль та сльози кожного українця, за кожного померлого героя, за позбавлення нас домівок, за руйнування всього живого. Ненавиджу,
– написала Білодід.
Дар'я прокоментувала вчинки окупантів / Фото з інстаграму спортсменки
Дар'я вже відновила тренування одному з клубів дзюдо в іспанській Валенсії.