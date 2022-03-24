"Ми переможемо"

Дар'я не сумнівається у перемозі України. Вона мріє повернутися до рідного Києва.

Читайте також "Зомбовані" росіяни обливають брудом Білодід, яка показує правду про війну в Україні

Українці, до кінця. Ми переможемо. Залишайся сильною, моя Україна, наша Україна,

– написала спортсменка та відмітила президента України.



Білодід звернулася до президента / Фото з інстаграму спортсменки

"Мрію повернутися у свій улюблений Київ", – наголосила спортсменка.



Дар'я сумує за своєю домівкою / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Спортсменка також розповіла, що відчуває до російських окупантів.

Я ненавиджу цих тварей. За біль та сльози кожного українця, за кожного померлого героя, за позбавлення нас домівок, за руйнування всього живого. Ненавиджу,

– написала Білодід.



Дар'я прокоментувала вчинки окупантів / Фото з інстаграму спортсменки

Дар'я вже відновила тренування одному з клубів дзюдо в іспанській Валенсії.