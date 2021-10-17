Мечта, которая воплотилась в реальность: эксклюзив с призером Паралимпиады Натальей Морквич

Наталья Морквич принесла Украине "серебро" Паралимпиады на рапире в Токио. Спортсменка во второй части эксклюзивного интервью Спорт 24 рассказала о том, как с первого взгляда не полюбила фехтование, о тренировках с мужчинами, психологической подготовке к Паралимпиаде и о том, как не сломалась после ампутации.

"Холодный ум и пофигизм – секрет успеха на Паралимпиаде"

В первой части интервью Наталья Морквич рассказала об "украденной" у нее победе в сабле, бессонной ночи после получения "серебра", предвзятом судействе и незабываемых эмоциях от побед.

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Олимпийская или паралимпийская награда – мечта каждого спортсмена. Однако яркие победы для украинской фехтовальщицы не менее важны, они приносят эмоции, которые хочется переживать снова и снова. Серебряный призер Паралимпиады вспомнила поединок за выход в финал на рапире с венгеркой.

Все из-за того, что Ева Андреа Хаймаши в большинстве поединков с Морквич выходила победительницей. После победы над представительницей Венгрии к украинке пришло осознание того, что она тоже может брать верх над этой соперницей. Девушка отметила, что за всю карьеру не видела таких неожиданных результатов, которые были в Токио.

На таких соревнованиях побеждает тот, кто с холодным умом и пофигизмом отнесется к этому. Когда спортсмена не дергает, он садится в коляску и излучает уверенность в своих силах. Тогда соперница не заметит твое волнение, которым может она воспользоваться. Именно так стараюсь вести себя уже перед самым стартом, хотя в середине есть невероятный мандраж,

– отметила Наталья.



Фехтовальщица Наталья Морквич / Фото из instagram.com/_oraange

"Не ценила бы так эту медаль, если бы не провалилась в Рио"

Наталья искренне радуется, что смогла взобраться на пьедестал. Украинская фехтовальщица хотела реабилитироваться за провал в Рио-2016.

Считаю, что не ценила бы так эту медаль, если бы не провалилась в Рио. Пожалуй, не почувствовала бы весь кайф и такого большого желания взять награду. Понимала, что нельзя повторять ошибок прошлого. Каждый спортсмен в своей жизни переживает такие моменты, должен пройти сквозь неудачи, которые сделают его сильнее для будущих соревнований,

– добавила Морквич.



Серебряный призер Паралимпиады-2020 на рапире / Фото из instagram.com/_oraange

О психологической подготовке к Паралимпиаде-2020

Спортсменка откровенно рассказала, как психологически готовилась к Паралимпиаде-2020. Девушка настраивала себя на то, что это лишь соревнования, которые уже через три года будут снова. Морквич сложно переживала плохое выступление в Рио: "Долгое время не могла унять эмоции и думала: "Зачем мне это все? Может быть, нужно бросать? Перед самым стартом в Рио у меня были семейные обстоятельства, которые повлияли на мое эмоциональное состояние. Пыталась не переносить это в спорте, но не справилась".

Когда проходит эта черная полоса, тогда ты понимаешь, почему были эти трудности. Стараюсь даже на негатив смотреть с положительной стороны. Черные полосы в жизни – это всегда опыт, который приводит тебя в будущем к чему-то действительно крутому. Над психологическим состоянием готовилась сама, без помощи психолога. Я знаю себя, как мне правильно подходить к соревнованиям. Вот даже после болезненного поражения в четвертьфинале сабли ко мне позвонил Валерий Михайлович Сушкевич и предложил поработать с психологом. Но в этом не нуждалась,

– заявила Морквич.

Четвертьфинал на сабле стал одним из самых драматичных на Паралимпиаде. Морквич встретилась с грузинкой Нино Тибилашвили. Первый период остался за соперницей (8:6). А вот во втором красивый камбэк удался Наталье, которая отыгралась с 13:10 до 13:13. Однако последние два укола были за соперницей Морквич – 15:13. Украинка во время просмотра видео показала, что именно за ней было результативное действие. Российский судья увидел свою ошибку, но не изменил своего решения в пользу Натальи.



Наталья Морквич с партнершами по команде / Фото из instagram.com/_oraange

Любовь к сабле, но паралимпийское "серебро" на рапире

Спортсменка неоднократно признавалась, что ее сердце принадлежит сабле, но рапиру она тоже любит. В чем же отличие? Как призналась львовянка, рапира – один из самых сложных видов оружия.

Если на сабле, когда мы с Евгенией Бреус только начинали свой путь, было всего несколько конкуренток, то в рапире соперничество было просто невероятное,

– рассказала фехтовальщица.

Тренировки с парнями позволили девушкам быстро прогрессировать, поэтому украинские фехтовальщицы стремительно ворвались на вершины сабли. Спортсменки изо всех сил стараются не уступать соперницам и держать высокий уровень.

Вообще на рапире у нас мало наград, хотя во Львове постоянно тренируюсь на ней. На сабле тренировки разве что на сборах. Кайфую от соревнований на сабле, мой темперамент больше подходит к соревнованиям этим видом оружия, поединки проходят динамично и без перерывов. Хотя рапиру тоже люблю, не хочу ее обижать. Она требует большей техники, которую нужно долго нарабатывать. Как говорит мой тренер: "В тебе сочетаются две особенности, которые не так часто можно встретить в спортсменах – мягкость и скорость". Поэтому сабля, где все на скорости, мне нравится больше. Иногда эта любовь переходит к рапире, если мне удается хорошо себя проявить,

– с улыбкой на лице рассказала Наталья.



Украинская сборная по парафехтованию / Фото из facebook.com/natalya.morkvych

"Характер у меня не тот, чтобы мириться с поражениями"

Морквич призналась, что благодаря тренировкам с мужчинами смогла быстрее выйти на тот уровень, который имеет сейчас. Парни не поддавались, фехтовали на все 100%, поэтому девушки получали от этого только одни плюсы: "Парни более техничны, сильнее и круче. Спарринг для нас очень важен. Фехтуя с мужчинами, мое развитие как спортсменки стремительно пошло вверх. Потом начали выезжать на сборы, где работала с разными соперниками. Скорее всего, если бы спарринговала больше с девушками, то не достигла такого результата, который имею сейчас".

Парни работали в полную силу, не поддавались. Сперва постоянно проигрывала, что меня очень раздражало. Характер у меня не тот, чтобы мириться с поражениями. Также я очень самокритична, всегда стараюсь стать лучше. Даже в моменты побед вижу свои проблемы. Тренеры часто успокаивают, мол, что ты победила, все хорошо. Но я такая девушка, что даже после получения "золота" найду ошибки, которые совершила во время боя,

– отметила свой характер Наталья.



Фехтовальщица Морквич / Фото из facebook.com/natalya.morkvych

"Натали, против результата никто не попрет"

Наталья рассказала и о первых соревнованиях в карьере. В тот момент фехтовальщица хотела все и сразу, не хотела ждать: "В свое время меня не вывозили сильно на соревнования, несколько раз ездила за свой счет. Не понимала, почему меня не берут на соревнования, ведь я побеждала почти всех своих соперниц".

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Вспомнила девушка и свою первую награду в итальянском Лонато и эмоции после ее получения: "После Паралимпиады в Лондоне-2012 впервые взяли в сборную. Очень особенные эмоции были, когда получила свою первую медаль в Лонато. Эта награда была целую ночь рядом со мной, ощущения были невероятные. Она до сих пор висит на медальнице первой. Мне главное то, какие эмоции мне приносит эта медаль".

Хорошо помню слова тренера, который сказал: "Натали, против результата никто не попрет. Еще потренируешься, соперницы не будут сильно о тебе знать. Со временем начнешь выезжать на соревнования и "споешь" на весь мир". А в то время мне хотелось все уже и сразу, не хотелось ждать своего часа в будущем. А потом все случилось так, как говорил наставник,

– отметила спортсменка.



Награды фехтовальщицы / Фото Натальи Морквич

Первая награда – самая ценная?

Первая награда в карьере всегда остается в памяти, но бывали в спортивной жизни Натальи и более важные медали. Например, награда чемпионата мира-2019, который состоялся в Риме.

В финале было настоящее украинское противостояние – Натальи Морквич и Евгении Бреус. Сначала Наталья вела в счете, но по ходу встречи Евгения прибавила и сравняла до 14:14.

Как рассказала Наталья, все знают то, что она действует в атакующем стиле, но не в этот раз: "Перед решающим моментом у нас был перерыв. Во время отдыха много мыслей прилетало в голову, как правильно отфехтовать, чтобы одержать победу. Возможно, стоит атаковать или наоборот ждать атаку от соперницы".

В течение минуты выжидали, кто же пойдет вперед. Евгения первой не выдержала и бросилась в атаку, которая завершилась в мою пользу. Для меня было важно победить Бреус, ведь перед этим несколько раз проигрывала этой сопернице. За выход в четверку и двойку победила серьезных соперниц. Была очень счастлива,

– отметила львовская фехтовальщица.

Интересно, что Наталья вспомнила еще одну медаль, она снова была в поединке с Бреус.

Тогда Евгения по ходу боя побеждала с комфортным преимуществом в семь уколов – 14:7. Но я не опустила руки. Я фехтую до последнего. Даже, если бы счет был 14:1? Я принципиально не отдала бы этот победный укол сопернице. Тогда я таки проиграла, но вытянула счет до 14:14. Зал болел за меня, было очень приятно фехтовать при такой поддержке. Было классно сделать такой камбэк, для меня такие поединки являются самыми ценными,

– рассказала девушка.



Украинские фехтовальщики в Токио / Фото из facebook.com/natalya.morkvych

"Никогда не говори никогда"

Наталья откровенно рассказала, что со стороны фехтование на колясках выглядит для нее непривлекательно. Но совсем другие ощущения приходят тогда, когда она сама садится фехтовать: "Хотелось, чтобы люди просто попробовали, как это фехтовать сидя, это очень сложно. Если фехтование на Олимпиаде выглядит более привлекательно, то у нас все не так".

Помню, как за несколько дней до ДТП увидела соревнования по фехтованию по телевизору. Тогда сказала папе: "Что это вообще за вид спорта? Мне не нравится, в жизни бы таким не занималась". Правду говорят: "Никогда не говори никогда". Обстоятельства в жизни сделали так, что теперь не могу жить без фехтования. Каждая награда для нас очень ценна, не смотря, какого она сорта. Это нелегкий путь. Всегда себе говорю: "Что твоя история соревнований начинается с аэропорта, а завершается по прилету домой". Однако долго шла к паралимпийскому "серебру". Не хочется, чтобы эти эмоции и история быстро заканчивалась,

– призналась серебряный призер Паралимпиады.



Украинская фехтовальщица Наталья Морквич / Фото из facebook.com/natalya.morkvych

"Бог не дает тех испытаний, которые человек не может пройти"

Как Наталья Морквич психологически не сломалась и выдержала ситуацию с ампутацией? Девушка рассказала, что и до сих пор не может найти ответа на этот вопрос. Тогда в 15 лет она смотрела словно через "розовые очки": "Думала, что она сможет вырасти, произойдет какое-то чудо. Задавала себе вопрос: "Кому я буду такая нравиться? Где буду работать? Как я буду красить себе ногти? Какие же глупые были тогда мысли. Однако такие вопросы довольно логичны, всем интересно, как живут такие люди".

Бог не дает тех испытаний, которые человек не может пройти. Наверное, я должна была это пережить, без помощи Бога не смогла бы пройти все это. Благодаря спорту быстро начала адаптироваться в этой жизни, увидела истории других людей, которые тоже не менее сложные,

– сказала Наталья.

Фехтовальщица ужасно не хотела быть обузой для своих родителей. Родные всячески поддерживали девушку.

В тот момент у меня были какие-то комплексы. Я – 15-летняя девочка, на которую смотрят не из-за того, что симпатичная, а из-за того, что хромаю. Иногда спрашивала себя: "Почему я? Почему все это выпало на мои плечи?,

– призналась спортсменка.



Наталья Морквич с любимым Алексеем / Фото из instagram.com/_oraange

"Нужно жить, а не существовать"

Со временем девушка поняла, что все эти вопросы не изменят ее жизнь. Единственный выход – принять себя новую и адаптироваться к такой жизни: "Со временем поняла, насколько ценна наша жизнь. Потому что в какой-то момент ее может просто не стать".

Девушка заверила, что нельзя жаловаться на жизнь, говорить, как все плохо. Нужно жить, а не существовать: "Мне очень жаль слышать от людей, которые имеют все возможности, такие жалобы. Они просто могут бегать в любую погоду, надевать юбки. Будучи моложе, было сложно решиться надеть юбку, когда для кого-то это просто элементарно. Наверное, это так круто. Сейчас я уже свободно себя чувствую, не стесняюсь ничего. Конечно, иногда реакции людей просто "убивают".

Иногда люди просто жалеют меня, но я этого ужасно не люблю. Это все жизнь. Люди часто не ценят того, что у них есть. Человек всегда смотрит на кого-то и воображает, что у других гораздо лучше жизнь, но ведь это не всегда так. Мы сами управляем своей жизнью, нужно максимально наслаждаться чем-либо.

Самый большой урок, который принесла мне вся эта ситуация, это то, что я очень люблю жизнь. Ценность вижу абсолютно во всем, элементарных моментах. До аварии каталась на велосипеде, бегала футбол с парнями, даже не задумывалась о таких моментах. Люди спрашивают: "Почему ты так счастлива?". А какая я должна быть. Не люблю выносить негативные эмоции и проблемы на публику. Не вижу других поводов не кайфовать от жизни,

– искренне поделилась своим мнением фехтовальщица.



Жизнь вне фехтования / Фото из facebook.com/natalya.morkvych

"Привезла маме с соревнований микроволновую печь"

Наталья откровенно рассказала, что почувствовала страх, когда впервые увидела фехтование на колясках. Девушка наотрез отказалась от коляски. Но поддержка парней помогла Морквич изменить свое мнение: "Парни, которые уже тренировались, в частности, Андрей Демчук, убеждали меня попробовать, говорили, что тут ничего такого страшного нет".

Девушка дала обещание тренеру, что посетит тренировку. Слово свое она сдержала, как видим, что не напрасно. Наталья стала одной из фехтовальщиц, у которой все начало получаться. После чего девушка еще больше заинтересовалась фехтованием.



Львовские фехтовальщики в Токио / Фото из facebook.com/natalya.morkvych

Через несколько месяцев меня ожидал первый старт в Беларуси – Открытый кубок страны. На первых соревнованиях завоевала сразу две награды, а еще приятным бонусом была микроволновая печь. Была очень рада, что смогла привезти домой и доставить удовольствие маме. Парни всячески поддерживали и помогали. Андрей Демчук все подсказывал, рассказывал о нюансах, всегда говорил, что нужно попробовать. Все эти слова изменили мое мнение о фехтовании,

– рассказала львовянка.

Фехтовальщица призналась, что любит сконцентрироваться на одном деле, где пытается максимально себя реализовать. Вспомнила Наталья и фотосессии, куда приглашают спортсменку как модель: "Лучше отработать три тренировки, чем какую-то пятичасовую съемку. Да, тебя красиво одевают, получаешь хорошие кадры, но это тоже сложный труд. Такие моменты очень классные для того, чтобы отдохнуть от фехтования, особенно, когда бывают периоды, когда что-то не получается. Нужно попробовать что-то новое, чтобы разрядиться и перезагрузить голову".

Редакция Спорт 24 желает Наталье Морквич больших достижений и ярких побед. Надеемся, что через три года украинская фехтовальщица вернется с Паралимпиады, которая состоится в Париже, с такими же классными эмоциями и не пустыми руками!