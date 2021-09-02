Мбаппе рискует пропустить матч со сборной Украины

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может не прилететь в Киев. Футболист рискует пропустить матч против Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

У сборной Франции могут быть проблемы

Французская сборная может остаться без лидера атакующей линии. Килиан Мбаппе получил травму. Это очередной шанс для сборной Украины.

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22-летний нападающий почувствовал боль в икроножной мышце и был заменен в игре против Боснии и Герцеговины. На 90-й минуте футболист сел на скамейку для запасных, вместо него на поле вышел Мусса Диаби.

Мбаппе может не прилететь в Киев на игру отбора на чемпионат мира-2022 против Украины. Матч состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, где будет определено, сможет ли игрок восстановиться к поединку с "сине-желтыми". Также Килиан рискует не сыграть против Финляндии (7 сентября).