Мбаппе посвятил гол 8-летней девочке, которую обижали в соцсетях после обращения к футболисту

Нападающий Килиан Мбаппе посвятил гол в ворота Бреста 8-летней Камилле. Девочка несколько дней назад опубликовала видеообращение к футболисту, из-за чего подверглась значительному количеству оскорблений в комментариях.

Просьба от девочки

8-летняя Камилла записала видеообращение, в котором поздравила Мбаппе с Новым годом и попросила его остаться в клубе.

У Камиллы диагностирован синдром VACTERL. Синдром является набором определенных аномалий развития, сосредоточенных у одного новорожденного, включающих изъяны развития пищевода, прямой кишки, сердца, почек, позвоночного столба и конечностей. Название VACTERL составлено из первых букв пороков, входящих в состав синдрома. Диагноз ставится если хотя бы три из семи симптомов есть у новорожденного.

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Однако под постом было опубликовано немало оскорбительных и унизительных комментариев.

10 января на данную ситуацию лично отреагировал Мбаппе.

"Я тоже желаю тебе счастливого Нового года, моя маленькая Камилла. Продолжай бороться, ты преподаешь нам всем урок жизни. Обиды в комментариях в адрес ребенка... Мы действительно достигаем дна. Нужно опомниться", – написал Мбаппе.

В субботу, 15 января, ПСЖ играл дома против Бреста. Первый гол в этом матче забил именно Мбаппе. После празднования он подбежал к камере, где посвятил гол Камилле.

"Камилла, это для тебя", – заявил футболист.