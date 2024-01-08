Договоренность достигнута: Мбаппе определился со своим будущим – где продолжит карьеру француз

Одна из самых длинных трансферных саг уже совсем скоро может подойти к концу. У Килиана Мбаппе 30 июня 2024 года истекает соглашение с ПСЖ, поэтому уже с 1 января он имеет право без разрешения парижского клуба подписывать предварительный контракт с новым клубом.

В последние 5 лет имя француза связывали со слухами относительно возможного трансфера в мадридский Реал. Этому переходу постоянно что-либо мешало, а с недавних пор в услугах Мбаппе также заинтересовался английский Ливерпуль.

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Мбаппе покинет ПСЖ в конце сезона

Однако "красные" все же не смогли убедить звездного футболиста перейти именно к ним. По информации издания Footmercato, нападающий ПСЖ и сборной Франции окончательно решил, в каком клубе продолжит карьеру в сезоне-2024/2025.

Сообщается, что игрок принял предложение "королевского клуба" и достиг договоренности, присоединившейся к испанскому коллективу летом 2024 года на правах свободного агента. Как отмечалось ранее, ради этого он готов отказаться от бонуса за лояльность в размере 70-80 миллионов евро от ПСЖ, чтобы осуществить свою мечту и стать частью "сливочных".

Также в испанской прессе была информация о том, что Килиан Мбаппе уже нашел себе дом в Мадриде, так что все больше деталей указывает на то, что звездный француз свое будущее видит именно в Реале.