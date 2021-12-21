Мбаппе, Погба, Дибала: список топ-футболистов, которые скоро станут свободными агентами

В скором времени в Европе откроется трансферное окно. Однако ключевыми в 2022 году будут не зимние переходы футболистов, а летние. Дело в том, что целый ряд звездных футболистов уже через полгода станут свободными агентами и смогут практически бесплатно менять клуб.

Футболисты, у которых заканчиваются контракты

По футбольным законам игрок имеет право вести переговоры о переходе в другой клуб за полгода до истечения его контракта с действующей командой. В основном этим занимается агент футболиста.

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Например, летом 2021 года в качестве свободных агентов клубы сменили Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Давид Алаба и другие. Их новые клубы не платили за трансфер предыдущим командам.

В то же время, новым командам Месси, Алабы, Рамоса и других пришлось заплатить клубам, которые воспитали этих игроков, платеж солидарности. Это предусмотрено финансовыми правилами футбола.

Также в некоторых случаях клубам пришлось выплачивать бонусы игрокам и даже агентам. Не обошлось без больших зарплат. К примеру, Реал заплатил Алабе 20 миллионов евро за подписание контракта. Также у австрийца зарплата более 12 миллионов евро в год.

Уже 1 января такие футболисты, как Килиан Мбаппе, Поль Погба, Пауло Дибала и другие смогут договориться о контракте с другими клубами.

Топ-10 футболистов, у которых истекает контракт

1. Килиан Мбаппе (160 миллионов евро)

2. Поль Погба (60 миллионов евро)

3. Франк Кесье (55 миллионов евро)

4. Пауло Дибала (50 миллионов евро)

5. Усман Дембеле (50 миллионов евро)

6. Лоренцо Инсинье (48 миллионов евро)

7. Марсело Брозович (40 миллионов евро)

8. Антонио Рюдигер (35 миллионов евро)

9. Никлас Зюле (35 миллионов евро)

10. Андреа Белотти (35 миллионов евро)

Топ-10 футболистов, у которых истекает контракт / Фото Transfermarkt