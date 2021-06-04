Мбаппе отказал команде мечты в 2014 году: причина, которая сорвала переход в Реал

В 2014 году французский нападающий Килиан Мбаппе мог оказаться в Реале. Футболист рассказал о причине, которая остановила его переезд в столицу Испании.

Неожиданный отказ Мбаппе

22-летний нападающий сборной Франции еще 7 лет назад мог перейти в мадридский Реал. Большинство футболистов лишь мечтают о такой возможности. А Килиан Мбаппе решил не идти в испанский гранд.

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Француз раскрыл причину такого решения. Переезд сдержали сами родители игрока, которые хотели, чтобы Килиан не только играл в футбол, но и получил хорошее образование во Франции. Испания – страна с другой культурой. Форвард даже не повелся на то, что в мадридской команде был его легендарный земляк Зинедин Зидан.

В начале профессиональной карьеры мне было трудно набрать вес, потому что я был очень юн. Мне было 18–19 лет и я любил делать то, что обычно делают ребята в таком возрасте. Но на поле меня просили быть взрослым. Если хочешь оказаться на вершине, ты должен понимать, что там нет места для незрелых людей, нет места для детей. Это взрослый мир, поэтому нужно быть к этому готовым,

– заявил форвард.