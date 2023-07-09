Нужно поговорить с Мудриком: рассчитывает ли Почеттино на украинца в новом сезоне

Новый тренер Челси Маурисио Почеттино устроил грандиозную перестройку в команде. "Синие" в следующем сезоне должны реабилитироваться за провал в прошлом чемпионате.

Лондонский Челси под руководством нового главного тренера Маурисио Почеттино приступил к подготовке к новому сезону. В команде пока отсутствует Михаил Мудрик, получивший короткий отпуск за выступление на молодежном чемпионате Европы-2023.

Читайте также Не зря сравнивают с Эденом Азаром: Мудрика сняли на видео в "Макдональдсе" – забавный момент

Стратегия Почеттино поможет Мудрику

Аргентинский специалист славится умением найти подход к каждому игроку и раскрыть его лучшие качества. В новом клубе Почеттино не намерен отказываться от своей фишки. Тренер рассчитывает, что его метод позволит Михаилу Мудрику выйти на нужный уровень и принести пользу команде в новом сезоне.

Очень важно разговаривать с футболистами. Я встречусь с ним до того, как он приедет на предсезонку. Мне очень нравится видеть его в команде, а также разрабатывать лучшую стратегию, которая поможет Мудрику выйти на уровень, на который рассчитывают в Челси,

– рассказал Почеттино.

Таким образом, новый наставник "синих" рассчитывает на украинского таланта. Уже 17 июля Челси отправится в турне в США. Мудрик должен присоединиться к команде накануне выезда.

Почеттино очень понравилось, что Мудрик не сразу взял отпуск, а уехал на молодежный чемпионат Европы-2023. Из-за травмы украинец пропустил матчи группового этапа, но в плей-офф сумел продемонстрировать свое мастерство. На ЧЕ-2023 Мудрик сыграл 2 матча и отдал 3 ассиста. Вингер Челси внес весомый вклад в выход "сине-желтых" в полуфинал турнира.

, что Михаил Мудрик присоединился к Челси 15 января 2023 года В прошлом сезоне Михаил сыграл за "синих" 17 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Однако руководство и болельщики ожидают значительно большего от игрока, который стоил им 100 миллионов евро.