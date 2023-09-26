"Я верю в лимоны": главный тренер Михаила Мудрика удивил своей "религией"

Маурисио Почеттино решило раскрыть свой секрет успеха. Для многих тайна может показаться довольно странной.

Главный тренер Челси рассказал, что верит в лимоны. Маурусио Почеттино не первый удивляющий коуч "аристократов".

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Удивительно, однако действенная

Наставник "пенсионеров" рассказал, что олицетворяет его веру. Почеттино неожиданно отметил, что он питает надежды на лимоны. Интересно, что Маурисио даже раскрыл секрет специфического труда кислого фрукта, а также подчеркнул то, что такой мистический метод уже помогает ему несколько лет. Аргентинский коуч отметил, что такой метод не магический, а просто продукт материализации веры.

Лимоны стали помогать спустя два года после старта работы в Тоттенхеме. Лимонам нужно дать время. Если ты хочешь получить хорошую энергетику, ты должен делать то, во что веришь. Я верю в лимоны, а в Тоттенхеме они начали приносить пользу через полтора-два года. Это не магия, но я в это верю. У меня много разных – из Италии, из Испании, желтые, зеленые,

– сказал Почеттино.

Напомним, что за свое время нахождения в состоянии "шпор" аргентинский наставник добился максимум в сезоне 2018/2019. Тогда лимоны, наверное, принесли Тоттенхэму достаточно нрава, поскольку лондонский коллектив в прошлогодней кампании в четвертьфинале соревнований чудом одолел Манчестер Сити, а в полуфинале устроил невероятный камбек против Аякса, что вывело "шпор" в финал. Но вот в решающем матче магия перестала действовать, поскольку Тоттенхэм уступил Ливерпулю со счетом 0:2.

У Челси же лимоны еще не начали действовать. "Аристократы" пока занимают 14-е место в Английской Премьер-лиге, добыв в борьбе за 6 матчей всего 5 очков. "Пенсионеры" находятся в 4 баллах от зоны вылета и в 5 – от седьмого еврокубкового места.

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