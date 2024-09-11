Почеттино сменил клубный футбол на международный: какую сборную возглавил бывший тренер Мудрика

Маурисио Почеттино в конце мая остался без работы. Он разорвал контракт с Челси лишь после одного сезона, проведенного во главе "синих".

Впрочем, статусный наставник долго не оставался без команды. Аргентинский специалист после 3-месячной паузы в карьере снова вернулся в футбол.

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Новый этап в карьере

Он стал новым главным тренером национальной сборной США. Детали контракта не разглашаются, но сообщается, что Маурисио Почеттино был призван за океан, чтобы качественно подготовить сборную США к домашнему мундиалю-2026, который также будут принимать Мексика и Канада.

Для меня решение присоединиться к сборной США касается не только футбола; это о пути, на котором идет эта команда и эта страна. Энергия, страсть и желание достичь здесь чего-то действительно исторического – вот то, что вдохновило меня,

– сказал Почеттино.

К слову. На посту главного тренера сборной США Маурисио Почеттино заменил Грегга Берголтера, который работал с командой с 2018 года.

Напомним, что в прошлой кампании Почеттино занял с Челси шестое место в АПЛ, дошел до полуфинала Кубка Англии и финала Кубка английской лиги – это был первый полноценный сезон в Англии для Михаила Мудрика.

Также аргентинский специалист на протяжении карьеры возглавлял ПСЖ, Тоттенхэм, Саутгемптон и Эспаньол. В его коллекции есть три трофея – все добытые с парижским клубом.