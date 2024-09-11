Утім, статусний наставник довго не залишався без команди. Аргентинський спеціаліст після 3-місячної паузи в кар'єрі знову повернувся у футбол.

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Новий етап у кар'єрі

Він став новим головним тренером національної збірної США. Деталі контракту не розголошуються, але повідомляється, що Маурісіо Почеттіно був покликаний за океан, щоб якісно підготувати збірну США до домашнього мундіалю-2026, який також прийматимуть Мексика та Канада.

Для мене рішення приєднатися до збірної США стосується не лише футболу; це про шлях, на якому йде ця команда та ця країна. Енергія, пристрасть і бажання досягти тут чогось справді історичного – ось те, що надихнуло мене,

– сказав Почеттіно.

До слова. На посаді головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно замінив Грегга Берголтера, який працював з командою з 2018 року.

Нагадаємо, що в минулій кампанії Почеттіно посів із Челсі шосте місце в АПЛ, дійшов до півфіналу Кубка Англії та фіналу Кубка англійської ліги – це був перший повноцінний сезон в Англії для Михайла Мудрика.

Також аргентинський спеціаліст протягом кар'єри очолював ПСЖ, Тоттенгем, Саутгемптон та Еспаньйол. У його колекції є три трофеї – всі здобуті з паризьким клубом.