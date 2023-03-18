Переезд в АПЛ отменяется: защитник сборной Украины может остаться в Шахтере
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Донецкий Шахтер может сберечь одного из лидеров защиты. Николай Матвиенко может продлить контракт с "горняками".
26-летний центральный защитник имеет действующий контракт с дончанами до конца июня 2025 года. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо заговорил о новом соглашении Николая Матвиенко с Шахтером.
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Неожиданный поворот событий
Вроде бы защитник не прочь продолжить свои выступления в донецкой команде. Хотя есть много слухов о заинтересованности Матвиенко из английского Брайтона. Новое соглашение футболиста с "горняками" может быть до июня 2028 года.
Даже на фоне такой информации Брайтон не планирует сбавлять обороты. "Чайки" готовы в летнее трансферное окно сделать новое предложение Шахтеру по Матвиенко.
Напомним, что была информация о том, что английский клуб предлагал "горнякам" 20 миллионов евро за опытного защитника сборной Украины. Но дончане захотели за Николая значительно большую сумму в размере 30 миллионов евро, а это на 10 миллионов больше, чем предлагал Брайтон, который тренирует Роберто Де Дзерби – бывший тренер Шахтера.
Нынешний клуб Матвиенко перехватил лидерство УПЛ у Днепра-1, имея в своем активе 39 очков.
Главное о карьере Николая Матвиенко в Шахтере
- Практически всю свою сознательную карьеру отдал донецкой команде. Николай Матвиенко ездил в аренду в Карпаты и Ворсклу. В 2017-м вернулся из аренды из полтавского клуба и больше не покидал дончан.
- Классно проявил себя в арендах, чем заслужил место в стартовом составе Шахтера.
- В текущем сезоне Матвиенко провел за "горняки" 25 поединков, в которых отличился 3 ассистами.
- В общей сложности провел уже за главную команду Шахтера 156 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 12 результативных передач. Но уже 19 марта защитник может улучшить свою статистику. В этот день "горняки" сыграют в 18-м туре УПЛ против Львова.