Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины

В четверг, 5 сентября, произошли новые большие изменения в Кабинете Министров Украины. Матвей Бедный официально стал министром молодежи и спорта Украины уже без приставки временно исполняющего обязанности.

В середине июля 2020 года Матвей Бедный получил назначение на должность заместителя министра молодежи и спорта Украины. А уже в ноябре 2023-го стал исполняющим обязанности министра молодежи и спорта.

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Официальное назначение Бедного

Бедный сменил во главе Министерства уволенного Вадима Гутцайта, который теперь возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины. Новоиспеченный и.о. руководителя активно занимался вопросом допуска вражеских представителей к Играм в Париже.

5 сентября 2024-го года Матвей Бедный стал полноправным главой Министерства молодежи и спорта Украины и продолжит свою работу уже без приставки и.о. В Раде за него проголосовали 239 депутатов.

Напомним, что в прошлом Бедный является членом сборной Украины по бодибилдингу. Нынешний министр имеет за своей спиной титулы чемпиона Украины (2000, 2001, 2002) и вице-чемпиона мира среди юниоров-2000.