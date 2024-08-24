Футболист французской Лиги 1 получил приговор за непредумышленное убийство: какое наказание

В июне произошла трагедия с участием одного из игроков Ренна. Изначально его имя не называлось, однако впоследствии оказалось, что им стал 18-летний Матис Ламбурд.

Юный форвард не справился с управлением электросамоката, в результате чего сбил 51-летнюю женщину. Через несколько дней после инцидента она, к сожалению, умерла.

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Какое решение принял суд

Французского футболиста сразу задержали и провели следственные действия. Тесты на употребление алкоголя и наркотиков показали отрицательный результат.

23 августа состоялось судебное заседание. На нем Матис Ламбурд получил приговор от уголовного суда Ренна.

Во время судебного процесса футболист признал, что управлял самокатом в момент столкновения с женщиной. Он рассказал, что одолжил его у своего отца.

Игрок признался, что в тот день впервые пользовался самокатом и не знал, что не может ездить на нем с пассажиром. В целом форвард признал свою неосторожность и извинился перед семьей жертвы за эту трагедию.

В итоге, после совещания председатель суда вынес решение о наказании. Матис Ламбурд получил два года лишения свободы условно.

Что известно о Матисе Ламбурде