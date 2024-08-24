Футболіст французької Ліги 1 отримав вирок за ненавмисне вбивство: яке покарання

У червні сталася трагедія за участі одного з гравців Ренна. Спочатку його ім'я не називалося, проте згодом виявилося, що ним став 18-річний Матіс Ламбурд.

Юний форвард не впорався з керуванням електросамоката, внаслідок чого збив 51-річну жінку. Через декілька днів після інциденту вона, на жаль, померла.

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Яке рішення прийняв суд

Французького футболіста одразу затримали та провели слідчі дії. Тести на вживання алкоголю та наркотиків показали негативний результат.

23 серпня відбулося судове засідання. На ньому Матіс Ламбурд отримав вирок від кримінального суду Ренна.

Під час судового процесу футболіст визнав, що керував самокатом у момент зіткнення з жінкою. Він розповів, що позичив його у свого батька.

Гравець зізнався, що того дня вперше користувався самокатом і не знав, що не може їздити на ньому з пасажиром. Загалом форвард визнав свою необережність і перепросив перед родиною жертви за цю трагедію.

У підсумку, після наради голова суду виніс рішення про покарання. Матіс Ламбурд отримав два роки позбавлення волі умовно.

Що відомо про Матіса Ламбурда