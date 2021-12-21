Матчи УПЛ перенесли из-за важного поединка сборной Украины

Сразу несколько поединков УПЛ перенесут из-за матча сборной Украины. Футболистам предстоит подготовиться к важному поединку плей-офф отбора ЧМ-2022.

Просьба Петракова

С просьбой перенести матчи УПЛ обратился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. УПЛ пошла на встречу наставнику и согласилась сменить даты поединков.

Интересно Малиновский рассказал, кто из сборной Украины мог бы сыграть в Серии А

Однако не весь 22-й тур чемпионата Украины будет перенесен, а всего три матча с участием лидеров сезона. Все три встречи должны были состояться в преддверии поединков сборной.

Какие встречи перенесут

Днепр-1 – Шахтер

Металлист 1925 – Динамо

Десна – Ворскла

Украина вступит в борьбу за путевку в Катар

Украинской сборной повезло с жребием. "Сине-желтые" 24 марта продолжат борьбу за финальную часть Мундиаля. Подопечные Петракова сыграют на выезде против Шотландии

Если украинцам удастся праздновать победу, они проведут еще одну встречу против победителя пары Уэльс – Австрия. Победы в этих двух матчах позволят Украине уехать в Катар.

Напомним, что Украина со второго места пробилась в плей-офф отбора. Прямую путевку в Катар завоевала Франция.