Матчи УПЛ перенесли из-за важного поединка сборной Украины
Источник:Футбол NEWS
Сразу несколько поединков УПЛ перенесут из-за матча сборной Украины. Футболистам предстоит подготовиться к важному поединку плей-офф отбора ЧМ-2022.
Просьба Петракова
С просьбой перенести матчи УПЛ обратился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. УПЛ пошла на встречу наставнику и согласилась сменить даты поединков.
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Однако не весь 22-й тур чемпионата Украины будет перенесен, а всего три матча с участием лидеров сезона. Все три встречи должны были состояться в преддверии поединков сборной.
Какие встречи перенесут
- Днепр-1 – Шахтер
- Металлист 1925 – Динамо
- Десна – Ворскла
Украина вступит в борьбу за путевку в Катар
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Если украинцам удастся праздновать победу, они проведут еще одну встречу против победителя пары Уэльс – Австрия. Победы в этих двух матчах позволят Украине уехать в Катар.
Напомним, что Украина со второго места пробилась в плей-офф отбора. Прямую путевку в Катар завоевала Франция.