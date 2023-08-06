Едва избежали трагедии: ребенок сильно ранил руку во время матча УПЛ
Источник:Телаграмм-канал Игоря Семона
Неприятный инцидент произошел во время поединка чемпионата Украины Минай – ЛНЗ. Благодаря оперативной помощи врачей ребенку удалось спасти жизнь.
В поединке 2-го тура Минай на своем поле принимал дебютанта УПЛ черкасский ЛНЗ. Во время поединка произошел инцидент, о котором сообщил журналист Игорь Семйон.
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Опасное ограждение стадиона
На 29-й минуте арбитр остановил матч из-за происходивших за пределами поля событий. Медики обеих команд бросились к ограде стадиона, откуда раздавался сильный женский крик.
Как выяснилось впоследствии, наблюдавший за матчем ребенок порезал руку об металлический штырь ограждения. Сильное кровотечение удалось остановить благодаря своевременной помощи клубных врачей, а также медикам скорой, дежурившим на поединке.
Впоследствии ребенка доставили в больницу. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Минай взял ситуацию под свой контроль.
Напомним, что согласно регламенту поединки УПЛ проходят без зрителей. Однако болельщики обычно наблюдают за событиями на поле из-за оград стадионов.