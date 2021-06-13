Со стадиона – в больницу: на матче Англия – Хорватия серьезно пострадал болельщик

На матче Англия – Хорватия 13 июня произошел несчастный случай – один из болельщиков хозяев упал с трибуны. Он получил значительные травмы, и его срочно госпитализировали в больницу.

Как объяснили представители стадиона Уэмбли, где состоялась игра, зритель упал с трибун сразу после начала матча.

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По данным СМИ, пострадавшего сразу же доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Представители стадиона Уэмбли заявили, что будут следить за состоянием пострадавшего.

Болельщику оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении.

Случаем заинтересовались в УЕФА. В ассоциации пообещали провести расследование инцидента.

За матчем Англия – Хорватия на стадионе Уэмбли в целом следили 18 497 болельщиков. Хотя он рассчитан на 90 тысяч фанов.

Стоит добавить, что матч Англия – Хорватия завершился победой англичан. Победный гол на 57-й минуте принес Рахим Стерлинг.