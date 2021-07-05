Матч за Суперкубок Украины могут перенести, – СМИ
Источник:Meta-ratings.com.ua
В матче за Суперкубок Украины сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Этим матчем должен был стартовать новый футбольный сезон в Украине в конце июля. Но, скорее всего, эту игру перенесут на сентябрь.
Матч за Суперкубок Украины должен был состояться 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". И на этот матч уже начали продажу билетов. При том что 25 июля – старт нового сезона УПЛ.
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Однако по сообщению СМИ, руководство Динамо обратилось с просьбой о переносе этого матча на более поздний срок. Причина – часть игроков киевского клуба была привлечена к матчам сборной Украины на Евро-2020. У них почти не будет отдыха, а команда не успеет подготовиться как следует к этому матчу.
Поэтому предложили перенести матч за Суперкубок Украины аж на 22 сентября.
Если УПЛ согласится перенести этот матч, то он состоится в середине недели между восьмым и девятым туром УПЛ. Однако здесь стоит отметить, что в настоящее время в обоих клубов будет очень насыщенный график.
- 14/15 сентября состоится первый тур группового этапа Лиги чемпионов, где точно выступит Динамо. И, вероятно, Шахтер (если "горняки" не пробьются в Лигу чемпионов, они выступят в Лиге Европы, где первый матч состоится 16 сентября).
- 18 сентября (базовая дата) обе команды сыграют матчи УПЛ – Динамо будет принимать Александрию, а Шахтер отправится на матч в Мариуполь
- 22 сентября – матч за Суперкубок Украины
- 25 сентября (базовая дата) – девятый тур УПЛ: Рух – Динамо и Шахтер – Верес
- 28/29 сентября – второй тур Лиги чемпионов. 30 сентября – матч Лиги Европы.