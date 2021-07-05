Матч за Суперкубок Украины могут перенести, – СМИ

В матче за Суперкубок Украины сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Этим матчем должен был стартовать новый футбольный сезон в Украине в конце июля. Но, скорее всего, эту игру перенесут на сентябрь.

Матч за Суперкубок Украины должен был состояться 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". И на этот матч уже начали продажу билетов. При том что 25 июля – старт нового сезона УПЛ.

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Однако по сообщению СМИ, руководство Динамо обратилось с просьбой о переносе этого матча на более поздний срок. Причина – часть игроков киевского клуба была привлечена к матчам сборной Украины на Евро-2020. У них почти не будет отдыха, а команда не успеет подготовиться как следует к этому матчу.

Поэтому предложили перенести матч за Суперкубок Украины аж на 22 сентября.

Если УПЛ согласится перенести этот матч, то он состоится в середине недели между восьмым и девятым туром УПЛ. Однако здесь стоит отметить, что в настоящее время в обоих клубов будет очень насыщенный график.