Команда Востока установила рекорд и одержала разгромную победу в Матче всех звезд НБА – видео

В понедельник, 19 февраля, состоялся Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. В нем традиционно сыграли лучшие баскетболисты Западной и Восточной конференций.

Поединок закончился со счетом 211:186 в пользу представителей Восточной конференции. Самым результативным игроком матча стал центровой Миннесоты Карл-Энтони Таунс, пишет 24 Канал.

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Баскетболист из Доминиканской Республики набрал 50 очков и стал лишь четвертым в истории, кому удалось пересечь отметку в 50 набранных баллов в Матче всех звезд. Он присоединился к Джейсону Тейтуму (2023 год – 55 очков), Энтони Дэвису (2017 – 52), Стефену Карри (2022 – 50).

Несмотря на это ему не удалось стать лучшим игроком поединка. Звание MVP получил защитник Милуоки Дамиан Лиллард. Он за команду Востока набрал 39 очков, сделал 3 подбора и отдал 6 результативных передач за 27:30 на площадке.

Лиллард также второй раз подряд стал победителем конкурса трехочковых и повторил достижение Майкла Джордана, который в 1988 году вместе с наградой MVP одержал победу в данк-контесте.

Смотрите видео конкурса 3-очковых

. Восток установил рекорд Матчей всех звезд по количеству набранных очков – 211. До этого никто не набирал никогда хотя бы 200, предыдущим рекорд принадлежал команде Запада – в 2016 году она набрала 196 очков.

Смотрите видеообзор матча всех звезд НБА-2024