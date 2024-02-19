Поєдинок закінчився з рахунком 211:186 на користь представників Східної конференції. Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Міннесоти Карл-Ентоні Таунс, пише 24 Канал.

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Баскетболіст з Домініканської Республіки набрав 50 очок та став лише четвертим в історії, кому вдалося перетнути позначку в 50 набраних балів у Матчі всіх зірок. Він доєднався до Джейсона Тейтума (2023 рік – 55 очок), Ентоні Девіса (2017 – 52), Стефена Каррі (2022 – 50).

Попри це йому не вдалося стати найкращим гравцем поєдинку. Звання MVP отримав захисник Мілуокі Даміан Ліллард. Він за команду Сходу набрав 39 очок, зробив 3 підбирання та віддав 6 результативних передач за 27:30 на майданчику.

Ліллард також вдруге поспіль став переможцем конкурсу триочкових і повторив досягнення Майкла Джордана, який у 1988 році разом з нагородою MVP здобув перемогу у данк-контесті.

Дивіться відео конкурсу 3-очкових

Важливо. Схід встановив рекорд Матчів всіх зірок за кількістю набраних очок – 211. До цього ніхто не набирав ніколи бодай 200, попереднім рекорд належав команді Заходу – у 2016 році вона набрала 196 очок.

Дивіться відеоогляд матчу всіх зірок НБА-2024