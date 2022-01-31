Матч украинской команды в Лиге чемпионов перенесли из-за COVID-19
31 января 2022 , 18:40Читати новину українською
Источник:фейсбук БК Прометей
Матч Прометея и румынского Клужа во втором раунде баскетбольной Лиги чемпионов официально перенесли. Поединок в Запорожье должен был состояться 1 февраля.
9 игроков и 3 тренера БК Прометей получили положительные тесты на коронавирус. Новой датой проведения матча станет 3 марта. Город проведения – Киев.
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Путь Прометея
Прометей вышел во второй раунд Лиги чемпионов, победив в серии плей-ин до двух побед Хапоэль из Иерусалима. Решающий матч в столице Израиля завершился со счетом 85:75 в пользу команды Ронена Гинзбурга.
Во втором раунде Лиги чемпионов соперниками украинского клуба по группе станут Клуж, а также испанская Уникаха и бельгийский Остенде.Обратите внимание! В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из квартета.