Шериф и Партизан сыграют в еврокубке на пустом стадионе. Причиной такого решения является угроза ввоза в Молдову диверсантов под видом сербских болельщиков.

На этой неделе возвращаются еврокубки, ведь начинаются первые стадии плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В двух последних турнирах выступят Шахтер и Днепр-1 соответственно.

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Из-за военного нападения со стороны России украинские клубы проводят свои номинально домашние игры за рубежом. Впрочем присутствие российских захватчиков в мире негативно влияет и на другие страны.

Россия готовит провокации в Молдове

В одном из матчей 1/16 финала Лиги конференций сыграют между собой молдавский Шериф и сербский Партизан. Игра должна пройти в Тирасполе, расположенном на территории непризнанной республики Приднестровья.

Как это принято для России, эту территорию контролирует она, но согласно резолюции ООН территория ПМР принадлежит Молдове. Ранее сообщалось, что в настоящее время страна-террористка планирует маосви диверсии в Молдове ради предстоящего государственного переворота.

Эту информацию сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских СМИ. При этом в Молдове рассказали, что россияне планировали ввезти в страну диверсантов под видом сербских футбольных фанатов.

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Игра без фанатов

В стране приняли меры предосторожности. Футбольный клуб Шериф сообщил, что его битва с Партизаном состоится в Кишиневе, но без зрителей. Причины не уточняются, но, по всей вероятности, это связано именно с возможной агрессией России.

Напомним, что Шериф выступал в Лиге Европы, где занял третье место в группе с Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед. В свою очередь, Партизан играл в Лиге конференций, где занял второе место в квартете с Ниццей, Кельном и Словацко. Игра между командами состоится 16 февраля.

. Кишинев находится всего в 55 километрах от границы с Украиной. В свою очередь Тирасполь, где базируется Шериф, расположен в 8 километрах от нашей страны.