Когда совесть важнее контракта: боснийский игрок категорически отказался ехать в Россию

Деннис Хаджикадунич выразил четкую позицию по поводу матча между боснийцами и россиянами. Он заявил, что не вернется в страну-агрессор даже несмотря на договор с Ростовом.

"Не хочу возвращаться в Россию"

Футбольная сборная Боснии и Герцеговины решила протянуть репутационную руку помощи России Местная федерация согласилась на проведение товарищеского матча со страной-террористкой .

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Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение. Против этой идеи высказались и лидеры боснийской сборной – Эдин Джеко и Миралем Пьяныч.

Также их поддержал и защитник команды Деннис Хаджикадунич, ныне выступающий за Мальме. Он не хочет играть в этой стране.

Это не тот матч, в котором я хочу участвовать. Никакой информации от ассоциации мы не получали. Мы, игроки, ничего не знаем, это касается только двух федераций. Я поговорю с ассоциацией или тренером на этот счет. Я туда не поеду и не буду там играть. Не хочу возвращаться в Россию, учитывая, что происходит. У меня нет связи с бывшими одноклубниками. Честно говоря, мне безразлично,

– заявил Деннис.

Кто такой Хаджикажунич

Права на 24-летнего защитника принадлежат Ростову. За него он выступал с 2018 года, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину ушел в аренду Мальме. Там он начинал профессиональную карьеру игрока.

Более того, Деннис родился в этом городе и играл за юниорские и молодежные сборные Швеции. Впрочем, на взрослом уровне он решил играть за боснийцев. За балканскую сборную он наиграл уже 19 матчей.