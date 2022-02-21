Матч отбора на ЧМ-2023 Украина – Испания перенесли из-за возможного вторжения России

Второй матч отбора на чемпионат мира-2023 между Украиной и Испанией состоится летом 2022 года. Встреча может быть перенесена в Литву.

Виной возможное вторжение России

Первоначально планировалось, что поединок состоится 27 февраля в киевском "Дворце спорта". Потом появилась информация, что МИД Испании не советует своей национальной сборной ехать в Украину на матч отбора.

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Хотя мы были готовы сыграть два матча квалификационного окна, мы считаем, что ФИБА приняла правильное и ответственное решение. Мы сожалеем о ситуации, которую переживают наши друзья в Украине, и верим, что они смогут вернуться к нормальной жизни как можно скорее,

– сообщил президент Испанской федерации Хорхе Гарбахоса.

"От Испанской федерации баскетбола мы были открыты ко всем возможным решениям, в том числе к тому, что матчи будут сыграны в Кордове. Но мы понимаем, что украинская Федерация решила воспользоваться возможностью, предоставленной ФИБА, и отложить встречу до следующего июньского окна", – заявил он.

Первая встреча Украины в Испании состоится 24 февраля в Кордове.