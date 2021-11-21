Пьяный фанат отличился на матче НБА
Поединок Сакраменто – Юта остановили в четвертой четверти. Одного из болельщиков стошнило во время матча прямо на паркет.
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Сообщается, что болельщик был нетрезв. Фаната выгнали с трибун арены Golden 1 Center в Сакраменто.
Организаторам матча НБА понадобилось немного времени, чтобы убрать за болельщиком.
Ситуацию с юмором воспринял диджей на стадионе. Во время уборки он включил песню Help! ("Помогите!") в исполнении легендарной рок-группы The Beatles.