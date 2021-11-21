Пьяный фанат отличился на матче НБА

Поединок Сакраменто – Юта остановили в четвертой четверти. Одного из болельщиков стошнило во время матча прямо на паркет.

Смотрите также Четыре баскетболиста получили удаление из-за драки на матче НБА: видео стычки

Сообщается, что болельщик был нетрезв. Фаната выгнали с трибун арены Golden 1 Center в Сакраменто.

Организаторам матча НБА понадобилось немного времени, чтобы убрать за болельщиком.

Ситуацию с юмором воспринял диджей на стадионе. Во время уборки он включил песню Help! ("Помогите!") в исполнении легендарной рок-группы The Beatles.

Внимание. Поединок Сакраменто – Юта завершился победой гостей со счетом 105:123. Благодаря победе Юта закрепилась на третьем месте. "Кингз" пока идут за пределами попадания в плей-офф.