Тренер Марселя поссорился с судьями на трех языках из-за опоздания соперника в ЛЧ: видео

Во вторник, 4 октября, Марсель принимал дома Порту в 3 туре группового раунда Лиги чемпионов. Перед самым началом встречи главным действующим лицом стал главный тренер французов Игорь Тудор.

Обвинил соперника в уловках

Матч Лиги чемпионов Марсель – Спортинг начался с 20-минутной задержкой. Все из-за опоздания португальского клуба, застрявшего в пробках на французских дорогах.

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Главный тренер Марселя Игорь Тудор был крайне недоволен таким переносом поединка из-за непунктуальности соперника.

44-летний хорватский специалист решил вылить на судей все свои эмоции. Но его словесная перепалка была как несколько забавно, так и приятно поразила фанатов. Сначала Тудор на итальянском языке выразил свое возмущение судьям.

После чего досталось своим. Тудор на эмоциях словесно набросился на работников Марселя, пытавшихся успокоить наставника. Тренер клуба поговорил с ними на французском.

А в финале словесной перепалки досталось представителям УЕФА, к которым Тудор обратился по-английски. Вот таким полиглотом оказался главный тренер Марселя.

Тудор аргументировал свои эмоции тем, что Спортинг не может так поступать, ведь это не какой-то любительский турнир, а Лига чемпионов.

Они могут делать все, что захотят? Это Лига чемпионов, а не любительский турнир", "Они делают это специально! Мне плевать, у нас больше проблем, чем у них,

– сказал Тудор.

Видео пылкой словесной перепалки от Тудора

Отметим, что такой перенос пошел на пользу Спортингу, который уже на первой минуте открыл счет в матче.

Однако этого не хватило, чтобы одержать победу во Франции. Марсель разозлился и отомстил сопернику за непунктуальность на футбольном поле. Три гола подопечных Тудора в первом тайме и один мяч во второй 45-минутке поставили точку в матче – 4:1, убедительная победа французского клуба.

Марсель завоевал свои первые очки в групповом раунде Лиги чемпионов. Но победа не помогла команде Тудора выбраться со дна группы D. К Тоттенхэму и Айнтрахту отставание в одно очко. Лидером группы остается Спортинг.