Забивают только участники ЧМ-2022: Манчестер Юнайтед оставил за бортом Кубка лиги Бернли

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка лиги. Манчестер Юнайтед, уже без помощи Криштиану Роналду, уверенно победил представителя Чемпионшипа Бернли.

Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0

Голы: Эриксен, 27, Рашфорд, 57.

Чемпионат мира в Катаре поставил на паузу клубный футбол почти на месяц. Одними из первых вышли из "отпуска" клубы Англии, где на разогреве матчей Премьер-лиги провели 1/8 финала Кубка лиги.

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В среду, 21 декабря, прошли матчи третьего по значению турнира Англии. В одном из поединков Манчестер Юнайтед принимал представителя Чемпионшипа Бернли.

"Красные дьяволы", которые накануне чемпионата мира лишились своенравного Роналду, первыми открыли счет во встрече. На 27-й минуте поединка Кристиан Эриксен воспользовался прострелом Ван-Биссака и в одно касание расстрелял ворота соперника.

После перерыва Маркус Рашфорд удвоил преимущество "дьяволов". Форвард сборной Англии прорвался через защитные редуты и пробил в левый угол ворот.

В составе МЮ забивали только участники чемпионата мира 2022 года. Кристиан Эриксен сыграл три поединка на Кубке мира, но результативными действиями не отметился. А Маркус Рашфорд отыграл в Катаре 5 матчей и забил 3 гола.

Манчестер Юнайтед полурезервным составом победил лидера Чемпионшипа и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Бернли

В других матчах Кубка английской лиги следует отметить вылет команды Роберто Де Дзерби. Брайтон в серии послематчевых пенальти проиграл (3:4) представителю третьего дивизиона Чарльтону. Последний матч 1/8 финала КЛ, в котором встретятся Манчестер Сити и Ливерпуль, состоится 22 декабря.

Кубок английской лиги, 1/8 финала