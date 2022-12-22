Забивают только участники ЧМ-2022: Манчестер Юнайтед оставил за бортом Кубка лиги Бернли
В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка лиги. Манчестер Юнайтед, уже без помощи Криштиану Роналду, уверенно победил представителя Чемпионшипа Бернли.
Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0
Голы: Эриксен, 27, Рашфорд, 57.
Чемпионат мира в Катаре поставил на паузу клубный футбол почти на месяц. Одними из первых вышли из "отпуска" клубы Англии, где на разогреве матчей Премьер-лиги провели 1/8 финала Кубка лиги.
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В среду, 21 декабря, прошли матчи третьего по значению турнира Англии. В одном из поединков Манчестер Юнайтед принимал представителя Чемпионшипа Бернли.
"Красные дьяволы", которые накануне чемпионата мира лишились своенравного Роналду, первыми открыли счет во встрече. На 27-й минуте поединка Кристиан Эриксен воспользовался прострелом Ван-Биссака и в одно касание расстрелял ворота соперника.
После перерыва Маркус Рашфорд удвоил преимущество "дьяволов". Форвард сборной Англии прорвался через защитные редуты и пробил в левый угол ворот.
Манчестер Юнайтед полурезервным составом победил лидера Чемпионшипа и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги.
Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Бернли
В других матчах Кубка английской лиги следует отметить вылет команды Роберто Де Дзерби. Брайтон в серии послематчевых пенальти проиграл (3:4) представителю третьего дивизиона Чарльтону. Последний матч 1/8 финала КЛ, в котором встретятся Манчестер Сити и Ливерпуль, состоится 22 декабря.
Кубок английской лиги, 1/8 финала
- Блэкберн – Ноттингем Форест – 1:4
- Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0
- Чарльтон – Брайтон – 0:0, по пенальти – 4:3
- Вулвергемптон – Джиллингем – 2:0
- Милтон Кинз Донс – Лестер – 0:3
- Ньюкасл – Борнмут – 1:0
- Саутгемптон – Линкольн – 2:1