Россияне сорвали центральный матч 5-го тура УПЛ между Кривбассом и Шахтером

Программу 5-го тура УПЛ закрывал поединок в Кривом Роге между Кривбассом и Шахтером. Чемпион Украины и бронзовый призер должны были определить сильнейшего в очном поединке.

Центральный матч тура длился всего 50 минут. Из-за воздушной тревоги поединок был прерван.

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Матч Кривбасс – Шахтер не был доигран

На этот момент хозяева поля уступали "горнякам" со счетом 0:1. В составе гостей голом отметился Тарас Степаненко.

Из-за продолжительной воздушной тревоги в Днепропетровской области матч не был доигран. Российские террористы в очередной раз продемонстрировали свое истинное лицо.

Игроки команд в бомбоубежище ждали завершения воздушной тревоги.

Игроки Шахтера в бомбоубежище / фото "горняков"

По сообщению пресс-службы Кривбасса, матч будет доигран в одну из резервных дат УПЛ. Команды не могли сыграть 2 сентября, ведь в этот день открывается международное окно ФИФА и клуб обязаны отпустить игроков в составы сборных.

Напомним, что в ночь на 27 августа российская ракета уничтожила отель "Аврора" в Кривом Роге, где должны были проживать футболисты Шахтера. Несмотря на постоянные обстрелы города "горняки" приехали на матч с Кривбассом. Однако даже в выходной день террористы не дали сыграть поединок.