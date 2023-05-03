Новый скандал в УПЛ: Павелко намекнул на договорной характер матча Днепр-1 – Металлист

Сразу два поединка 24-го тура УПЛ стали объектами скандальной ситуации. Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на громкие события в элитном дивизионе.

В среду, 3 мая, прошли матчи 24-го тура чемпионата Украины. На договорный характер одного из поединков обратил внимание президент УАФ Андрей Павелко.

Читайте также Потихоньку в еврокубки: Александрия в большинстве смогла обыграть аутсайдера УПЛ Львов – видео

Матч Днепр-1 – Металлист мог быть договорным

По информации Павелко, во время встречи Днепр-1 – Металлист (5:0) наблюдалось аномальное движение пруд. Также функционер вспомнил не засчитанный гол в матче Шахтер – Минай (1:0). О скандальных событиях тура глава УАФ сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодняшние матчи 24-го тура УПЛ с участием лидеров национального чемпионата вызвали немалый резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков. В матче Шахтер - Минай не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата. И этот эпизод особо подчеркивает важность использования системы ВАР в каждом матче чемпионата В свою очередь поединок Днепр-1 – Металлист привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок.

Благодарен Комитету за скорую реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче! Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию, сложившуюся в обоих матчах, и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них. Fair Play – только так должны проходить все матчи в Украине! И только по такому принципу должны определяться победители в каждом турнире!

PS Контроль за Fair Play – не только в УПЛ, но и в других лигах тоже!!!…", – написал Павелко.

Связи Днепра-1 с Металлистом

Отметим, что Днепр-1 возглавляет бывший тренер Металлиста Александр Кучер. А спортивный директор днепрян Евгений Красников был вице-президентом харьковского клуба. В составе "спортклубовцев" играет значительное количество футболистов Металлиста. Более того, СМИ сообщают, что владельцы Днепра-1 финансируют харьковчан.

Напомним, что Шахтер и Днепр-1 ведут борьбу за чемпионство. "Горняки" на 5 пунктов опережают днепрян, имеющих игру в запасе. Претенденты на "золото" встретятся в очном поединке 27 мая в рамках 29-го тура.