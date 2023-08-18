Проблемы с логистикой или нет: Динамо уже второй раз за сезон перенесло игру в УПЛ из-за еврокубков

Киевская команда решила упростить календарь во время решающих сражений за групповой этап Лиги конференций. "Бело-синие" не будут возвращаться в Украину между матчами против Бешикташа.

В четверг Динамо провело камбэк в Лиге конференций. Киевский клуб смог отыграться после выездного поражения от Ариса и пройти в серии пенальти.

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Теперь подопечные Мирчи Луческу будут играть против турецкого Бешикташа за право выступить в групповом раунде турнира. Игры пройдут 24 и 31 августа.

Между тем, между этими встречами киевляне должны сыграть матч 5 тура УПЛ против Вереса. Однако ровенчане сообщили, что игру перенесли на неопределенный срок из-за участия Динамо в Лиге конференций.

Вероятно, это связано с проблемами логистики во время военного положения. Напомним, что Динамо уже переносило матч против Металлиста 1925 в 3 туре УПЛ. Тогда подопечные Луческу должны играть против харьковчан между матчами с Арисом.

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Отметим, что Динамо удачно стартовало в новом сезоне чемпионата, одержав две победы в двух турах. "Бело-синие" разгромили Минай (4:1) и обыграли Оболонь (4:2).