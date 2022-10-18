Матч Динамо в УПЛ перенесли из-за массированных обстрелов Киева

Битва киевлян против "Металлиста" не состоится в четверг. Из-за постоянных атак оккупантов игру перенесли на неопределенный срок.

Во вторник начался 8-й тур чемпионата Украины по футболу 2022-2023. В первый игровой день победы в своих матчах одержали Верес, Заря и Александрия.

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На четверг была запланирована центральная встреча тура между Динамо и Металлистом, которая должна была состояться в Киеве. Впрочем, официальный сайт "бело-синих" сообщает, что поединок перенесен на неопределенное время.

Причиной стала чрезвычайная ситуация в столице из-за постоянных обстрелов со стороны фашистской России. Отменена также встреча юношеских команд Динамо и Металлиста. О новой дате встречи будет сообщено позже.

В среду же в Киеве должна была состояться встреча между Металлистом 1925 и Минаем, но игру перенесли в Ковалевку. Остальные игры тура будут проведены на мероприятии. В Ужгороде сыграют Днепр-1 против Ингульца, в Минае – Ворскла и Движение, во Львове – Шахтер с Колосом.

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Напомним, что этот сезон чемпионата Украины выходит для Динамо крайне неудачным. Команда Мирчи Луческу выиграла и проиграла по три матча и сейчас идет девятой в турнирной таблице.

У Металлиста дела куда лучше, харьковчане идут четвертыми, опережая Динамо на 4 балла. В следующем туре "бело-синие" сыграют против Ворсклы, а Металлист – против лидера УПЛ Днепра-1.

Обстрел Киева 18 октября