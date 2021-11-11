Матч с Боснией под угрозой срыва: что произошло
Источник:Xsport
Сборная Боснии и Герцеговины готовится к домашним матчам отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Украины. Но политическая ситуация в стране ставит под угрозу проведение этих встреч в Зенице.
Босния и Герцеговина разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорвато-боснийскую. Сербская сторона требует больше полномочий и начала концентрировать военные силы на границе с другой республикой.
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Но, как сообщают боснийские СМИ, на самом деле тамошнее правительство таким способом решило обезопасить себя от массового наплыва, под видом фанатов и туристов, людей, которые могли бы дестабилизировать политическую ситуацию в их стране.
К тому же, в случае военного конфликта проблематично будет осуществлять эвакуацию иностранцев из страны. Наглядный пример – военный конфликт в Гвинее, из-за которого футболисты национальной сборной не могли покинуть территорию государства.
Да и город проведения матчей отбора на ЧМ-2022, Зеница, находится достаточно близко от места, где проводят военные учения сербы, что ставит под угрозу безопасность футболистов и фанатов.
Что говорят в федерации футбола Боснии
Боснийский футбольный союз пока уверяет, что ситуация находится под контролем и перенос матчей даже не обсуждается – ожидаются заполненные трибуны.
Но УЕФА держит руку на пульсе, и в случае необходимости готова удовлетворить просьбу финнов (пока речь идет прежде всего о них) перенести игру на нейтральное поле.
Ключевой матч Украины и Боснии
- Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в Зенице.
- После семи сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в группе D (9 очков), как сохраняя теоретические шансы на первое место в своем квинтете, так и имея возможность пролететь мимо плей-офф. Сборная Боснии разместилась на четвертом месте.