В АПЛ перенесли украинское противостояние Зинченко – Мудрик: новая дата дерби Арсенал – Челси
Источник:официальный сайт Аренала
Произошли изменения в календаре Английской Премьер-лиги. Ротаций в графике прикоснулись к украинскому противостоянию клубов Михаила Мудрика и Александра Зинченко.
Поединок Арсенал - Челси во втором круге АПЛ должен был состояться 29 апреля. Однако матч перенесли. Новая дата лондонского дерби – 2 мая.
Смотрите также Зинченко драматически отреагировал на свою роковую ошибку против Ливерпуля: эмоциональный кадр
Изменения в лондонском дерби
Такую измененную дату сделали для обеспечения лучшей безопасности на лондонском дерби. Новая дата более удобна для полиции Лондона, которая и созвала дополнительное заседание Консультативной группы по безопасности (SAG).
Изменилось и время встречи. Сначала поединок должен был состояться в 17:30 по местному времени (по Киеву в 19:30), но после перенесения матча новое время лондонского дерби стало 20:00 (по киевскому времени в 22:00).
В Английской Премьер-лиге надеются, что такие изменения не принесут фанатам и командам излишних проблем.
О переносе матча сообщили не только в Арсенале, но и на официальном сайте Челси. Это значит, что украинским болельщикам придется подождать противостояния в АПЛ Александра Зинченко и Михаила Мудрика.
- Напомним, что матч первого круга АПЛ между Челси и Арсеналом закончился в пользу "канониров". Команда Микеля Артеты минимально одолела "аристократов" 0:1. Единственный и победный гол во встрече забил Габриэл на 63-й минуте поединка.
- В том матче Зинченко отыграл 78 минут за Арсенал, а Мудрик тогда еще не был футболистом Челси.