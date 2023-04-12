В АПЛ перенесли украинское противостояние Зинченко – Мудрик: новая дата дерби Арсенал – Челси

Произошли изменения в календаре Английской Премьер-лиги. Ротаций в графике прикоснулись к украинскому противостоянию клубов Михаила Мудрика и Александра Зинченко.

Поединок Арсенал - Челси во втором круге АПЛ должен был состояться 29 апреля. Однако матч перенесли. Новая дата лондонского дерби – 2 мая.

Смотрите также Зинченко драматически отреагировал на свою роковую ошибку против Ливерпуля: эмоциональный кадр

Изменения в лондонском дерби

Такую измененную дату сделали для обеспечения лучшей безопасности на лондонском дерби. Новая дата более удобна для полиции Лондона, которая и созвала дополнительное заседание Консультативной группы по безопасности (SAG).

Изменилось и время встречи. Сначала поединок должен был состояться в 17:30 по местному времени (по Киеву в 19:30), но после перенесения матча новое время лондонского дерби стало 20:00 (по киевскому времени в 22:00).

В Английской Премьер-лиге надеются, что такие изменения не принесут фанатам и командам излишних проблем.

О переносе матча сообщили не только в Арсенале, но и на официальном сайте Челси. Это значит, что украинским болельщикам придется подождать противостояния в АПЛ Александра Зинченко и Михаила Мудрика.

Напомним, что матч первого круга АПЛ между Челси и Арсеналом закончился в пользу "канониров". Команда Микеля Артеты минимально одолела "аристократов" 0:1. Единственный и победный гол во встрече забил Габриэл на 63-й минуте поединка.

В том матче Зинченко отыграл 78 минут за Арсенал, а Мудрик тогда еще не был футболистом Челси.

К слову. Арсенал после 30 сыгранных матчей продолжает удерживать лидерство в АПЛ, имея в своем активе 73 балла. А это на 6 очков больше, чем имеет в своем наследии второй МанСити. Челси с 39 пунктами идет только на 11-й позиции.