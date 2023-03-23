Судил матчи Динамо и Шахтера: на поединок Англия – Украина назначен арбитр из Нидерландов

Стала известна судейская бригада матча отбора к чемпионату Европы-2024 Англия – Украина. Поединок состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли".

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины матчем против Англии стартует в квалификационном отборе к Евро-2024. УЕФА определила судейскую бригаду на поединок.

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Главным рефери выступит 37-летний Сердар Гезюбююк из Нидерландов. Футбольный судья турецкого происхождения в прошлом году обслуживал поединки Шахтера против Селтика (1:1) в ЛЧ и Динамо против Ренна (0:1) в ЛЕ. В общей сложности Гезюбююк судил 7 матчей с участием украинских команд в еврокубках. Он не слишком фартовый для наших клубов: всего 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Ему будут помогать соотечественники Эрвин Зейнтра и Йохан Бальдер. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Рихард Вильгельмус Мартенс. Судейский наблюдатель – Драго Кош (Словения). Делегат УЕФА – Лукас Сиотропос (Греция).

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток арбитра известит о начале поединка в 19:00 по киевскому времени.