Ламари раскритиковала президента мадридского Реала по слухам в СМИ о предполагаемом контракте с ее сыном. Она обвинила его в давлении на француза.

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На что возмутилась мать Мбаппе

Мать Мбаппе считает, что Флорентино Перес специально распространил информацию в СМИ о предложении "сливочных" по подписанию контракта с ее сыном, чтобы оказывать на него давление.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Реал сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к "сливочным", то должно принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

При этом, как сообщал ранее L'Équipe, боссы парижан убеждены в том, что Мбаппе счастлив в клубе и видят, что футболист получает удовольствие от выступлений за клуб.

Что известно о соглашении Мбаппе с ПСЖ

Ранее в СМИ также сообщали, что ПСЖ якобы разработал все бюджеты и планы, готовясь к вероятному уходу уроженца Парижа. В клубе по-прежнему хотят, чтобы Мбаппе остался в команде, и не теряют надежды заключить с ним новый контракт.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года.