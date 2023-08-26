Луческу обвиняют в расизме после сравнения Бешикташа со сборной Африки

После первого матча Лиги конференций между Динамо и Бешикташем может разразиться очередной скандал. все из-за слов главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

После досадное поражение киевлян 2:3 в первом поединке "Мистер" дал довольно неоднозначный комментарий о составе турецкого клуба. Мирча Луческу назвал Бешикташ сборной Африки, отметив в его составе множество легионеров с этого африканского континента. Такие слова наставника "бело-синих" не понравилось одному из футболистов турецкого соперника Динамо.

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Подверг сомнению слова "Мистера"

"Это отрицательный результат, но с точки зрения игры и способности команды доминировать над соперником позитив есть. Мы играли не против Бешикташа, а сборной Африки – гамбийцев, конголезцев, гонцов, ангольцев. Против них тяжело играть 11 воспитанниками клуба. Они воспользовались неопытностью наших игроков" и забили голы. Бешикташ – хорошая команда. Они совершили хорошие трансферы", – сказал Луческу в комментарии румынскому изданию Digisport.ro.

На это слова Мистера отреагировал 29-летний защитник Бешикташа и сборной ДР Конго Артур Масуаку. Тот в соцсети Х (ранее твиттер) поставил под сомнение этот комментарий румынского тренера, намекнув на проявление расизма к нему и другим африканским футболистам Бешикташа в словах Луческу.

Пройдет ли это заявление проверку?

– написал Масуаку.



Реакция Масуаку на слова Луческу / Скриншот из соцсети футболиста Бешикташа

Отметим, что Масуаку отыграл 45 минут против Динамо на позиции левого защитника.

Ответный матч Бешикташ – Динамо в Лиге конференций состоится 31 августа. Киевлянам будет сложно противостоять сопернику при поддержке турецких фанатов.