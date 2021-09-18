Мастерски пропустил мяч между ног: роскошный гол в Англии – видео

Ньюкасл 17 сентября принимал Лидс в рамках 5-го тура АПЛ. Гости забили красивый гол после великолепноuj взаимодействия футболистов Лидса.

Красивый гол в АПЛ

Первыми счет в игре размочили гости. Футболисты Лидса продемонстрировали настоящий класс, хотя сама подача не предусматривала опасности у ворот Ньюкасла.

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На 13-й минуте Рафинья выполнил подачу с фланга в штрафную соперника. Родриго причудливо пропустил мяч между ног. Такие действия дезориентировали голкипера хозяев, не сумевшего среагировать на подачу. Мяч спокойно и беспрепятственно залетел в дальний угол ворот Ньюкасла.

Для 24-летнего правого вингера этот гол стал вторым по пять матчей в АПЛ.

Однако удержать преимущество гостям не удалось. В конце первого тайма усилиями Аллана Сен-Максимен хозяева сравняли цифры на табло. Больше голов в игре не было. В итоге – 1:1.