В боях под Сватовым погиб дзюдоист Максим Чумак
Источник:Ангелы спорта
Спортивное сообщество Украины понесло очередную тяжелую потерю. От вражеского снаряда погиб мастер спорта Максим Чумак.
О гибели украинского героя сообщил сайт Ангелы спорта. Во время выполнения боевого задания в автомобиль, где находился Максим Чумак, попал российский снаряд. Защитнику Украины было всего 38 лет.
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Максим с раннего детства увлекался спортом. На его счету многочисленные победы на всеукраинских и международных соревнованиях.
Максим Чумак был мастером спорта Украины по дзюдо и самбо. Тренеры прочили ему большую спортивную карьеру, однако он решил поступить в Государственный налоговый университет. Там он окончил кафедру военной подготовки, получив звание младшего лейтенанта запаса.
Легенда фронтового леса под Кременной
В первые дни нашествия российской орды 26 февраля Максим вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Во время войны Максим Чумак получил звание лейтенанта, а также был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
Максим Чумак / Ангелы спорта
Максим вместе с собратьями стали Легендами фронтового леса под Кременной. Там они выполняли сложные боевые задачи, защищая независимость Украины.
Вражеский снаряд оборвал жизнь украинского героя 3 января 2023 года. Посмертно Максим Чумак будет награжден орденом "За мужество" ІІ степени.
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