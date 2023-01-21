В боях под Сватовым погиб дзюдоист Максим Чумак

Спортивное сообщество Украины понесло очередную тяжелую потерю. От вражеского снаряда погиб мастер спорта Максим Чумак.

О гибели украинского героя сообщил сайт Ангелы спорта. Во время выполнения боевого задания в автомобиль, где находился Максим Чумак, попал российский снаряд. Защитнику Украины было всего 38 лет.

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Максим с раннего детства увлекался спортом. На его счету многочисленные победы на всеукраинских и международных соревнованиях.

Максим Чумак был мастером спорта Украины по дзюдо и самбо. Тренеры прочили ему большую спортивную карьеру, однако он решил поступить в Государственный налоговый университет. Там он окончил кафедру военной подготовки, получив звание младшего лейтенанта запаса.

Легенда фронтового леса под Кременной

В первые дни нашествия российской орды 26 февраля Максим вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Во время войны Максим Чумак получил звание лейтенанта, а также был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Максим Чумак / Ангелы спорта

Максим вместе с собратьями стали Легендами фронтового леса под Кременной. Там они выполняли сложные боевые задачи, защищая независимость Украины.

Вражеский снаряд оборвал жизнь украинского героя 3 января 2023 года. Посмертно Максим Чумак будет награжден орденом "За мужество" ІІ степени.

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